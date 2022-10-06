CHP’li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu’nun ’Yetkisi yok’ çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti: Böyle laflar olur mu?

Gürsel Tekin'in açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti ile krize neden olurken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Yetkisi olmayan bir konuda açıklama yapmış, kendi düşüncesini söylemiş" diye konuşmuştu.

CHP'li Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu'nun 'Yetkisi yok' çıkışına sinirlendi, sesini yükseltti | Video

KILIÇDAROĞLU'NA SESİNİ YÜKSELTTİ: BÖYLE LAFLAR OLUR MU?

Gürsel Tekin, katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'na açıklamasından dolayı kırgın olduğunu söyledi.