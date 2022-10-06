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Giriş Tarihi: 6.10.2022 18:02

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un kurtuluşunun yıldönümünü kutladı

AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul’un kurtuluşunun yıldönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, ülkemizin istiklal ve istikbali için göğsünü siper etmiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İstanbul'un kurtuluşunun yıldönümünü kutladı
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