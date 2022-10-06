Evlat Nöbeti’nde 130. gün! Ailelerin nöbeti kararlılıkla devam ediyor

"SANA HASRET KALDIM 13 YILA GİRDİ BİZE DE GÜNAH"

Yeter bizden ne istiyorlar. HDP'de hiç mi merhamet yok, ellerini çocuklarımızdan çekip bıraksınlar. Biz perişanız ölmeden önce evladımızı alıp bir görelim. Anneni eğer duyuyor ve görüyorsan arkadaşlarına seslen eve gel. Devletimiz seni hapse atmayacak, devletimize güven. Rabbim kimseyi devletsiz, yurtsuz ve bayraksız bırakmasın. Kaç gel yeter bu dava bitsin. Sana hasret kaldım 13 yıla girdi bize de günah" dedi.