FETÖ’cü firari binbaşı tutuklandı

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Yapılanması içerisinde yer alan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 'binbaşı' rütbesindeyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile TSK'dan ihraç edilen ve aranan firari eski binbaşı G.S, İstanbul'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 10 bin Euro, 10 bin 440 dolar, 2 bin Kanada doları ve 10 bin 870 sterlin ele geçirildi. Adreste çok sayıda dijital materyal de bulundu. G.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.