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Giriş Tarihi: 6.10.2022 16:52

Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında feci kaza! İki aracın arasında sıkışan şoför öldü

İHA
Gaziosmanpaşa’daki İETT peronlarında feci kaza! İki aracın arasında sıkışan şoför öldü

İstanbul Gaziosmanpaşa'da İETT peronlarında otobüsün radyotörüne su dolduran şoföre, durağa yanaşmaya çalışan başka bir iETT otobüsü çarptı. İki otobüsün arasına sıkışan ve ağır yaralanan şoför, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçmiş, bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kayarak İrfan Tunç'a çarpmıştı.

İki otobüsün arasına sıkışan Tunç, kazayı gören şoförlerin araçları hareket ettirmesiyle kurtarılmıştı. Ağır yaralanan İrfan Tunç sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Talihsiz adam kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tunç'a çarpan İlham'i T. isimli İETT şoförü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Gaziosmanpaşa'daki İETT peronlarında feci kaza! İki aracın arasında sıkışan şoför öldü
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