Gaziosmanpaşa’daki İETT peronlarında feci kaza! İki aracın arasında sıkışan şoför öldü

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Madalyon Sokak'ta bulunan İETT otobüs peronlarında saat 11.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, 34 AL 7196 plakalı İETT otobüsünün şoförü İrfan Tunç radyatöre su doldurmak için aracın arkasına geçmiş, bu sırada durağa yanaşmaya çalışan 34 AR 8727 plakalı İETT otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kayarak İrfan Tunç'a çarpmıştı.