Güvenlikten barış diplomasisine, enerjiden terörle mücadeleye tüm gözler Türkiye’de

Başkan Erdoğan, bugün Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerin siyasi karar süreçlerine katılımını amacıyla kurulan Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Çekya'nın başkenti Prag'da yapacağı ilk toplantıya katılıyor. Toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere bölgesel konularda üstlendiği kritik misyonla bölgenin en önemli aktörlerinden olduğu görülen Türkiye, "barış ve güvenlik, terörle mücadele, enerji ve iklim, ekonomi, göç ve ulaşım" konularında özgün, rasyonel ve yenilikçi fikirlerini aktaracak. Erdoğan'ın Prag'da Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile de görüşme yapması bekleniyor. Erdoğan'ın Paşinyan'a bölgede daha fazla gerilim yaşanmaması için provokasyonlardan uzak durulması ve Azerbaycan ile nihai barış anlaşmasının imzalanması, Karabağ Savaşı'nı bitiren mutabakatın gereği olarak Zengezur koridorunun bir an önce işlevsel hale gelmesi yönünde mesaj vermesi bekleniyor. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB dönem başkanı Çekya'nın Başbakanı Petr Fiala, 6 ayda bir yapılması planlanan toplantıların ilki için AB üyesi ülkelerle birlikte 40 lidere davet mektubu göndermişti. İlk toplantı sonunda resmi bir karar bildirisi yayımlanmayacak.