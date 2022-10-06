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Giriş Tarihi: 6.10.2022 09:35

Hatay uçağının lastiği patladı! Yolcular güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Hatay uçağının lastiği patladı! Yolcular güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) TK2256 sefer sayılı İstanbul Hatay seferini yapan Boeing 737-8F2 tipi uçağı Hatay Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra lastiğinin patlaması sonucu pist üzerinde kaldı. Uçaktaki 105 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi.

Konu ile ilgili THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede " TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) – Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale edereksoğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

HATAY VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul-Hatay seferi yapmak üzere saat 02:50 sıralarında İstanbul'dan kalkış yapan Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçak saat 03:11'de Hatay Havalimanındaki 04 pistine inişi esnasında tekerleri patlayıp alev almıştır. Olaya 35 saniyede müdahale ettiği tespit edilmiştir. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli sorunsuz olarak uçaktan tahliye edilmiştir. Yaşanan bu olaydan dolayı havalimanımızın pisti 24 saat süreyle notamlanarak uçuş trafiğine kapatılmış olup, pistin tekrardan uçuş trafiğine açılması için çalışmalar ilgili birimlerce hızla devam etmektedir." denildi.

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Hatay uçağının lastiği patladı! Yolcular güvenli şekilde uçaktan tahliye edildi
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