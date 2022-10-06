Hidayet Türkoğlu ve Enes Kanter davasında yeni gelişme

Yaklaşık 4 yıl NBA'de New York Knicks forması giyen ve FETÖ elebaşına yakınlığıyla bilinen Kanter hakkında farklı tarihlerde birden fazla kez Hidayet Türkoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. Kanter hakkında sosyal paylaşım sitesinde Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na hedef alan küçük düşürücü ve incitici mesajlar attığından dolayı 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

TARAFLAR DURUŞMAYA GELMEDİ

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 11. celsesi bugün görüldü. Duruşmaya müşteki Hidayet Türkoğlu katılmazken Hidayet Türkoğlu'nun avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu.

ABD YETKİLİLERİNCE İHLAL TEHDİDİ OLMADIĞI BİLDİRİLDİ

Duruşmada mahkeme sanık Enes Kanter hakkında çıkarılan yakalama emrine cevap olmadığını açıkladı. Ayrıca mahkemede sanık hakkında yazılan yurtdışı talimat evraklarının geldiği belirtilirken ABD yetkililerince yakın bir ihlal tehdidi ve teşviki olduğunu gösteren ek bilgi olmaması nedeniyle yardım talebinin yerine getirilemeyeceğinin bildirildiği görülerek talimatın iade edildiğini aktarıldı.

DAVA ERTELENDİ

Müşteki Hidayet Türkoğlu'nun avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylerken duruşma savcısı eksiklerin giderilmesini istedi. Duruşma sonu mahkeme, sanık hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının beklenmesine karar vererek davayı erteledi.