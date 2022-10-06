İstanbul’un kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlanıyor

İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yıl dönümü Taksim Cumhuriyet anıtında düzenlenen törenle kutlandı. Düzenlenen kutlama töreninde İstanbul'un Kurtuluşunun 99. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen kutlama programında Taksim Cumhuriyet anıtına İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 1.Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu. Anıt Şeref Defterinin Okunup İmzalanmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya konuşma yaptı. Vali Yerlikaya, "İstanbul, sadece bir şehir değil; 1453'ten beri burçlarında şanlı sancağımızın dalgalandığı, her köşesinde sesimizin yankılandığı şehirdir İlk sözümüz, son nefesimizdir. Ekmeğimiz kadar kutsal, Yeminimiz kadar vazgeçilmezimizdir" dedi.