Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kanaat önderleri AK Parti'de bir araya geldi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş anlamlı buluşma sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye'de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin teminatı bir siyasi hareketiz. Bu hareket aynı zamanda farklı toplumsal kesimleri bir arada tutabilen kapsayıcılıkta. Bu zenginliklerin üzerinde güçlü büyük Türkiye'yi inşa etmek mecburiyetindeyiz. Toplumsal dokumuzdaki zenginliğimizi bizim için önemli güç olarak telakki ediyoruz. Ayrılıklarımızın bir fitne vesilesi olarak telaki edilmesi en büyük yanlışlık.Kardeşliğimiz hiçbir fitneye izin vermeyecek" dedi. Kurtulmuş, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu'muzun teminatı olan siz değerli kanaat önderlerimizle burada aynı masa etrafında buluşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her zaman hem kapımızın hem gönlümüzün sizlere sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Daha güçlü bir şekilde ileriye gideceğiz, her zaman birlikte, beraber olarak bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.