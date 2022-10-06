Muhalefetin ‘çoluk çocuk’ dediği gençlerle biz yol yürüdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Tam Bana Göre Gençlik Festivali'nin açılışında gençlere hitap etti:Ülkemizin dört bir yanındaki gençlerine, tüm genç yüreklere selam ve sevgilerimi gönderiyorum. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'mızın düzenlediği festivale hoş geldiniz. Geçen yıl 1 milyon gencimizin katıldığı bu festivalle ilgili gençlerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Gençlerimize sunduğumuz hizmetlerin sayısını hep artırdık. Gençlerimize yönelik butik projeler yaptık. Yerel yönetimlerimiz gençlerimizle iletişim halinde. Gençlik ve Spor Bakanlığımız sizlerin hayatlarını kolaylaştıracak pek çok eser ve yatırımı devreye alıyor. Size daha iyi hizmet etmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bunu sizlerin tavsiyelerini alarak yapıyoruz. Buradan ülkemizdeki tüm gençlerimizi hem eğlenebilecekleri hem öğrenebilecekleri bu güzel festivale davet ediyorum. Sizler sadece ailelerinizin değil ülkemizin de geleceğisiniz.Siyaset hayatım boyunca hep gençlerle yol yürüdüm. Türkiye'nin istikrarsızlıklarla boğuştuğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na giden yolu gençlerle aştık. Genç ve dinamik bir ekiple İstanbul'a hizmet ettik. 2001'de milletin umudu AK Parti'yi yine gençlerimizle birlikte kurduk. Hükümetlerimizin hepsinde gençlere güvendik, heyecanınızdan istifade ettik, yeni yüzleri siyasete kazandırdık. Tüm karar alma süreçlerine gençleri dahil ettik. Muhalefet 'Meclis'i çoluk çocukla dolduracaksınız' derken gençlerimizin tıpkı seçim gibi seçilme yaşlarını da 18'e indirerek sizlere olan güvenimizi gösterdik. Pek çok genç kardeşimiz milletvekili, bakan veya bürokrat olarak ülkemize ve milletimize aşkla hizmet ediyor. Bu muhalefet seçim yaklaşınca gençleri hatırlıyor.Başkan Erdoğan, açılış konuşmasında "Birilerinin gençlerimizi çeşitli harflere hapsetme teşebbüslerine rağmen TEKNOFEST gençliği, maşallah gümbür gümbür geliyor. Sizlerin başarılarınızla kalıplara, harflere, şablonlara sığmayan öz güveninizle gurur duyuyoruz. İnşallah Türkiye yüzyılını da sizlere birlikte inşa edeceğiz" diye hitap ettiği gençlerle festival için kurulan standlarda bir araya geldi. En büyük gençlik festivali özelliğini taşıyan etkinliğe bu yıl 3 milyon kişinin katılması bekleniyor. Festivalde Anadolu Ateşi, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, İkilem, Murat Dalkılıç, Derya Uluğ, Pamela, Ümit Besen gibi sevilen şarkıcı ve gruplar sahne alacak.