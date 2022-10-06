Pendik’te CHP’nin hayır oyu verdiği caddelere Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin isimleri verildi

Pendik Belediyesi Ekim ayı 2'nci bileşimi Perşembe günü Meclis Başkanvekili Av. Murat Türkyılmaz başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşti.

Meclis oturumunda gündem maddeleri arasında bulunan,12 yol aksının isimlendirilmesi, 3 yolun kısaltılması, 4 yol aksının uzatılması, 3 sokağın aksının kapatılması, 5 yol aksının korunması ve 3 yol aksının değiştirilmesi teklifini görüşüldü. Meclise sunulan teklifte, isimlendirilecek yeni yol aksları için Sultan Vahdettin, Sultan Abdülhamit Han caddeleri isimleri önerildi.

CHP GRUBU İSİMLERİ PROVOKATİF BULDU

Pendik Belediye Meclisi'ne sunulan teklifle ilgili olarak söz alan CHP'li üye Tarık Balyalı cadde isimlerini provokatif olarak değerlendirdi. CHP'li meclis üyesi Balyalı konuşmasında şunları söyledi:

"Kutuplaşmadan medet uman bir anlayış içinde bu teklifin içinde bazı isimlendirmelerin değerlendirildiği kanaatindeyiz. Üstelik bu teklif de İstanbul'un kurtuluşunun 99'uncu yılına denk getiriliyor. Tamamen provokatif olarak değerlendiriyoruz. Pendik Belediye Meclisi'ni ilgilendiren konularda, genel siyasetin dahil olduğu kutuplaşmadan medet uman ve provokatif amaçlı olduğunu değerlendirdiğimiz bu tekliflerin olmasını da doğru bulmuyoruz. Bu anlamda, adedimiz olmadığı halde, bu maddedeki sokak isimlendirmelerine ret oyu vereceğimizi ifade etmek istiyoruz."

CUMHUR İTTİFAKI OYLARIYLA KABUL EDİLDİ

Balyalı'nın konuşmasının ardından yapılan oylamada teklif, CHP'nin ret oylarına karşılık Cumhur İttifaki üyeleri olan AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.

Sultan Abdulhamithan ve Sultan Vahdettin isimlerinin caddelere verilmesini provokatif bir adım olarak değerlendiren CHP grubunun ret oylarına karşı kabul edilmesinin ardından meclisi yöneten Meclis Başkanvekili Av. Murat Türkyılmaz, "Pendik Belediye Meclisi'nde CHP'nin reddi ve Cumhur İttifakının kabul oyalarıyla; Sultan Abdülhamit ve Sultan Vahdettin İsimleri iki caddemize verilmiştir. Hayırlı Olsun, Mekanları Cennet olsun" ifadelerini kullandı.

BALYALI İBB MECLİSİNDE VAHDETTİN'E HAİN DEMİŞTİ

Pendik Belediyesi meclis üyesi ve İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, ilçe meclisinde yaptığı açıklamalarının benzerini Eylül ayında gerçekleşen İBB meclisinde de yapmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun kutlandığı 9 Eylül'de Osmanlı İmparatorluğuna ve sultanlarına yönelik ağır ithamları sonrası başlayan tartışmaya İBB meclisinde dahil olan Balyalı, "Kendisini İngiliz'e teslim etmiş, bu ülkeden kaçmış, Milli Mücadele'nin karşısında durmuş. Vahdettin bizim için bir haindir" demişti.

'VAHDETTİN'E HAİN DİYENDEN DAHA BÜYÜK HAİN OLAMAZ'

Balyalı'ya sert yanıt ise İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'dan gelmişti. Göksu verdiği yanıtta, "İBB Meclisi'nde 'Vahdettin haindir' diye bağırandan daha büyük bir hain olmaz. Biz tarihimizden utanmıyoruz, gurur duyuyoruz. Bırakın onlar 'İzmir'de düşmanı denize döktük' derken düşmanı tanımlayamasınlar. Biz düşmanımızı tanıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.