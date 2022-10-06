Saadet Partili Çebi’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çirkin sözler

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) üyesi ve Araklı eski belediye başkanı Ümit Çebi, resmi Twitter hesabından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldı.
MHP LİDERİ DEVLET BAHÇELİ'YE ÇİRKİN SÖZLER
Çebi sosyal medya hesabından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında çirkin ifadeler kullanarak, "MHP genel başkanının bu ülkeye tek faydası çocuğunun olmamasıdır. ALLAH ne ederse güzel eder" dedi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ: "HAD BİLMEK LAZIM!"
Bahçeli'yi hedef alan, hakkında çirkin ifadeler kullanan, altılı masanın ortaklarından Saadet Partisi'nde Genel İdare Kurulu üyesi Ümit Çebi'ye ise sosyal medyadan tepki yağdı.
"SİYASET UĞRUNA BU KADAR ADİLEŞMEK ANCAK SİZE YAKIŞIR"
İsmail Hakkı Işık, Ümit Çebi'nin çirkin ifadeleri için "Bir millî görüşçünün söylemeyeceği beyan.. Had bilmek lazım..." derken, Mehmet isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Yuh artık be! Allah'a isyandır, şerref…liktir ..Münafıklığın dik alâsıdır bu.. Siyaset uğruna bu kadar adileşmek ancak size yakışır.. Veyl olsun Allah'ın hükmüne rıza göstermeyenlere…" dedi.
"BAHÇELİ'NİN KAN BAĞIYLA OLMASA DA CAN BAĞIYLA BAĞLI OLAN ONBİNLERCE EVLADI VAR"
Tuğba Önce isimli sosyal medya kullanıcısı da Çebi'ye tepki göstererek, "Devlet Bey'imize kan bağıyla olmasa da can bağıyla bağlı olan onbinlerce evladı var. Aslolan da budur zaten "bağlılık" O evlatlarından biri olma sıfatını yüreğimde şeref nişanesi olarak taşıyorum. Muhatap arıyorsanız bir muhatap da beni görebilirsiniz! Allah şeref nasip etsin size!" dedi.
"LİDERİMİZİN MİLYONLARCA EVLADINDAN BİRİ DE BENİM!"
Hatice Bülbül Kılınç ise "Liderimizin milyonlarca evladından biri de benim! Ben buradayım hayırdır sen kimsin?" derken, Uğur Yaşar, "Yazık ki ne yazık. Milli görüşü getirdiğiniz hal budur" ifadelerini kullandı.