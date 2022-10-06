Saadet Partili Çebi’den MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye çirkin sözler

"BAHÇELİ'NİN KAN BAĞIYLA OLMASA DA CAN BAĞIYLA BAĞLI OLAN ONBİNLERCE EVLADI VAR"

Tuğba Önce isimli sosyal medya kullanıcısı da Çebi'ye tepki göstererek, "Devlet Bey'imize kan bağıyla olmasa da can bağıyla bağlı olan onbinlerce evladı var. Aslolan da budur zaten "bağlılık" O evlatlarından biri olma sıfatını yüreğimde şeref nişanesi olarak taşıyorum. Muhatap arıyorsanız bir muhatap da beni görebilirsiniz! Allah şeref nasip etsin size!" dedi.