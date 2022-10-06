Yolcu karşılamada gözaltına alınan FETÖ firarisi eski başhekim tutuklandı

İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'nde yolcu karşılamak için bekleyen bir kişiden şüphelendi ve kimlik kontrolü yaptı. Şüphelinin verdiği Ahmet H. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu saptandı. Şüpheliye "Parmak İzi" incelemesi yapıldı. Söz konusu kişinin, mesleğinden ihraç edilen FETÖ firarisi eski doktor Bülent H. olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Kardeşinin kimlik bilgileriyle ve kendi fotoğrafıyla hazırlanmış sahte kimliği kullandığı anlaşılan Bülent H., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Bülent H.'nin 2005 yılında doktor olduğu, bir dönem başhekimlik yaptığı ve FETÖ'nün darbe girişimi sonrası açığa alınarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği ifade edildi.