Anayasa değişikliğinin çerçevesi temel hak ve özgürlükler

AK Parti, başörtüsü konusunda sunacağı anayasa teklifi için ilk toplantısını hukukçuların katılımıyla yaptı. Toplantıda, değişikliğin hangi maddede yapılabileceği üzerinde duruldu. Genel görüş, Anayasa'nın "kanun önünde eşitlik" başlıklı 10'uncu maddesi kapsamında konunun ele yönünde oldu. Başörtüsünün temel hak ve özgürlükler kapsamında ele alınması, net bir çerçeve çizilmesi, metinde yoruma açık bir ifade bulunmaması üzerinde duruldu.10'uncu maddeye eklenecek bir fıkra ile "kimsenin dini inançlarından kaynaklanan kıyafeti nedeniyle ayrımcılığa tabii tutulamayacağı" hükme bağlanacak.Ailenin korunmasına yönelik düzenleme de Anayasa'nın "ailenin korunması ve çocuk hakları" başlıklı 41'inci maddesinde gerçekleştirilecek. Maddenin mevcut hali aileyi "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır" şeklinde tanımlıyor. Tartışmalı 'eşler' ifadesi yerine "kadın ve erkek" ifadesinin kullanılması üzerinde duruluyor. MHP ile ortak hazırlanan çalışma pazartesi günü Erdoğan'a sunuluacak. Ardından anayasa değişikliği teklifi ortak imzayla Meclis'e gönderilecek.