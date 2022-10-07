Bakan Karaismailoğlu: “Nisan ayında Zigana Tünelimizi hizmete açmayı hedefliyoruz”





"ZİGANA TÜNELİ, BÖLGEMİZİN EKONOMİSİNE YENİ BİR SOLUK GETİRECEK"

Zigana Tüneli faaliyete geçtiğinde özellikle kış aylarında yaşanan çilelerin tarihe karışacağını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu "Kış aylarında yaşanan çileyi tarihe gömerek yol kullanıcılarına güvenli ve konforlu seyahat imkânı sağlayacağız. Ayrıca, mevcut Trabzon-Gümüşhane hattında bulunan keskin virajlar, rampalar ile birlikte dik yamaçlardan taş düşmesi gibi problemlerde ortadan kalkacak. Trafiğin Karadeniz sahil kesimindeki yerleşkelere, limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz akışı artık mümkün olacak. Böylece uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına büyük katkılar sunacağız. Zigana Tüneli, bölgemizin ekonomisine yeni bir soluk getirecek. Zigana Tüneli ve bağlantı yolarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve millî kaynaklar kullanıldı. Proje tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildi. Ayrıca karayolu tünellerinde Türkiye'de ilk defa yapılan "dikey şaft yapıları" Zigana Tüneli'nde teşkil edildi. Proje kapsamındaki 3 istasyonun her birinde 1 temiz, 1 de kirli hava olmak üzere toplam 6 adet havalandırma şaft yapısı bulunuyor. Teknik, mühendislik boyutuyla yerli ve millî çalışmaların bir başka zaferi olacak. Avrupa'nın ve dünyanın zirvesindeki yapılardan biri arasına yerleşecek Zigana Tüneli, Trabzon ve Gümüşhane'nin geleceğine vurulacak bir mühür gibi: Açılışıyla bölgenin gelişimi ve kalkınmasında önemli bir ivme oluşturacak. Kullananlara, bölge halkına kazandıracaklarıyla Türkiye'nin gurur projeleri arasında yerini alacak" ifadelerini kullandı.

Bakan Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yürütülen Kanuni Bulvarı, Maçka- Trabzon, Of-Çaykara, Akçaabat-Söğütlü-Yıldızlı Yolu, Araklı-Dağbaşı-Yolu, Akçaabat-Düzköy Yolu, Düzköy-Tonya Yolu gibi toplam proje tutarı 26 milyar 905 milyon lira olan 24 karayolu projesinin de devam ettiğini sözlerine ekledi.