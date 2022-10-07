Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;
Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisin orada konuşmacıların arasında yok. Ben ana konuşmacılardanım. Ben konuştuktan sonra çıktı oradan bana cevap verdi. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendimi o seviyeye düşürür müyüm?
Putin bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.
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