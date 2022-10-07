Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?
Giriş Tarihi: 7.10.2022 13:54 Son Güncelleme: 7.10.2022 14:06

Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?

Başkan Erdoğan’dan Miçotakis’e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan; "Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendimi o seviyeye düşürür müyüm?" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışı sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisin orada konuşmacıların arasında yok. Ben ana konuşmacılardanım. Ben konuştuktan sonra çıktı oradan bana cevap verdi. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak kendimi o seviyeye düşürür müyüm?

Putin bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum.' dedi.

Ayrıntılar Geliyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e tepki: Kendimi onun seviyesine düşürür müyüm?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA