Can Ataklı’dan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş çıkışı: 2 çek karşılığı aday gösteriliyor! Kazanamazsın kardeşim

Bana kızıyorlar, hala aptal aptal soru soruyorlar. 'Nedir bu Mansur takıntın?' diye... Lan takıntı makıntı yok. Akıl mantık konuşuyoruz burada, İstanbul'la hangi belediyeyle ne işim olabilir benim.

İMAMOĞLU'NA: ÇALIŞACAKSIN KARDEŞİM

Hiçbir sorunum yok. İstanbulluyum İstanbul'a hizmet bekliyorum o kadar. İstanbul halkı seçtiyse çalışacaksın kardeşim. Başka adaylıklara falan kafa takma.