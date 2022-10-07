Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Mevlid-i Şerif" kitabı

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre "2022 Süleyman Çelebi Yılı" kapsamında hazırlanan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını kaleme aldığı kitap, Anadolu'nun kadim değerlerinden birisi olan Süleyman Çelebi ve onun eseri Mevlid-i Şerif'i anlatıyor.

MEVLİT GELENEĞİNİN GEÇMİŞTEN BUGÜNE NASIL YAŞATILDIĞI ANLATILIYOR

Mevlid-i Şerif kitabının ilk bölümünde İslam-Türk medeniyeti genel hatları ile tarihsel olarak aktarılıyor. Kitapta, peygamber sevgisinin Türk kültüründe nasıl tezahür ettiğine ve Türk toplumu ile diğer toplumlarda mevlit geleneğinin geçmişten bugüne nasıl yaşatıldığına örneklerle yer veriliyor.

Mevlid-i Şerif kitabının esas konusunu ele alan ikinci bölümde ise Vesiletü'n Necat'ın yazarı Süleyman Çelebi'nin yaşadığı dönemin koşulları ve hayatına dair bilgiler veriliyor. Mevlid'in kaleme alınma hikayesi ile eserin dili, üslubu, genel özellikleri ve toplum nezdinde değerinin anlatıldığı kitapta Mevlid'in pek çok dile çevrilmesine ve diğer coğrafyalardaki önemine işaret ediliyor. Kitapta Mevlid'in bölümlerinden beyitlerin gönülde uyandırdığı hislere de yer veriliyor.

Kitap, bugün Millet Camisi'nde düzenlenecek Mevlid Gecesi Özel Programı kapsamında İletişim Başkanlığınca vatandaşlara hediye edilecek.