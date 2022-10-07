Emine Erdoğan’dan eğitim çağrısı

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, diploma hayali kuran tüm kadınları "Nerede Kalmıştık" projesine kayıt yaptırmaya davet etti. Geçen yıl çağrısını cevapsız bırakmayan binlerce kadını kutlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu seferberliğin ikinci yılında size yeniden sesleniyorum, hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız. Sadece 'Nerede Kalmıştık' deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın. Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim."