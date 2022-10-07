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Giriş Tarihi: 7.10.2022

Emine Erdoğan’dan eğitim çağrısı

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Emine Erdoğan’dan eğitim çağrısı
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, diploma hayali kuran tüm kadınları "Nerede Kalmıştık" projesine kayıt yaptırmaya davet etti. Geçen yıl çağrısını cevapsız bırakmayan binlerce kadını kutlayan Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu seferberliğin ikinci yılında size yeniden sesleniyorum, hayallerinizi gerçekleştirmek için asla geç kalmadınız. Sadece 'Nerede Kalmıştık' deyin, gelin, el ele birlikte devam edelim. Eğitim azminize ve kendinize inanın. Açık Öğretim Liseleri için son kayıt tarihi 14 Ekim."
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Emine Erdoğan’dan eğitim çağrısı
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