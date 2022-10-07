FETÖ’den firari eski başhekim yolcu karşılarken yakalandı

İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali'nde yolcu karşılamak için bekleyen bir kişinin şüpheli tavırları, Havalimanı polislerinin dikkatini çekti. Kimlik kontrolü yapan polisler, şüphelinin verdiği Ahmet H. adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu saptadı. Şüpheliye parmak izi incelemesi yapılan kişinin, mesleğinden ihraç edilen FETÖ firarisi eski doktor Bülent H. olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Kardeşinin kimlik bilgileri ve kendi fotoğrafıyla hazırlanmış sahte kimliği kullandığı anlaşılan Bülent H. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen firari doktor, tutuklandı. Bülent H.'nin 2005 yılında doktor olduğu, bir dönem başhekimlik yaptığı ve FETÖ'nün darbe girişimi sonrası açığa alınarak Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edildiği öğrenildi.