İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5’inci sınıf öğrencileri için heyecanlandıran gelişme: Yasa teklifi Meclis’te

Sağlık Bakanı Koca, intörn doktarların ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"İYİ HABERİ SABAHA KALMADAN SİZ DE ARKADAŞLARINIZA VERİN"

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."