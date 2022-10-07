Haberler Gündem Haberleri İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için heyecanlandıran gelişme: Yasa teklifi Meclis'te
Giriş Tarihi: 8.10.2022 01:51 Son Güncelleme: 8.10.2022 01:51

İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için heyecanlandıran gelişme: Yasa teklifi Meclis'te

DHA
İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5’inci sınıf öğrencileri için heyecanlandıran gelişme: Yasa teklifi Meclis’te

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, intörn doktarların ve diş hekimliği 5. sınıf öğrencilerinin heyecanla beklediği gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

"İYİ HABERİ SABAHA KALMADAN SİZ DE ARKADAŞLARINIZA VERİN"

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin."

ARKADAŞINA GÖNDER
İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için heyecanlandıran gelişme: Yasa teklifi Meclis'te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA