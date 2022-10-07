Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:43

İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

AA
İstanbul’da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen farklı soruşturmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet gösterdiği belirlenen şüpheliler ile PYD/YPG içerisinde geçmiş yıllarda silahlı faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'un 8 ilçesinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 9 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da terör örgütü PKK operasyonunda 9 zanlı yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA