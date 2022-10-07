İşte Anayasa’daki o değişiklik! Pazartesi Başkan Erdoğan’a sunulacak

Kılıçdaroğlu'nun seçime dönük stratejik bir adım attığını belirten Bozdağ, şöyle devam etti:

" Yani endişeli olanların, korkuları olanların korkularını gidermeye dönük bir adım olarak görüyorum Burada oy hesabı seçim hesabı çok net gözüküyor, samimi bir yaklaşım olarak ben bunu görmediğimi ifade ettim. Çünkü eğer öyle olsa seçime beş kala değil de onu daha erken zamanda daha geniş zamanda da gündeme getirilebilirdi. Stratejik, bir adım. Türkiye'de başörtüsü yasağı CHP zihniyetidir."