KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Son iki yılda Maraş bölgesini 750 bin kişi ziyaret etti

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş'ın, 46 yılın ardından kademeli açılım sürecinin başlamasının ikinci yıl dönümünde, AA muhabirine, Maraş bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Maraş'ın açılım sürecinin salgın sürecine denk geldiğini anımsatan Tatar, bu süreçte ülkeye gelişlerde bazı zorluklar yaşandığını, KKTC içindeki seyahatlerde dahi zaman zaman kısıtlamaların olduğunu kaydetti.

Tatar, "Aldığım rakamlara göre, son iki yılda 750 bine yakın kişi burayı (Maraş bölgesini) ziyaret etmiş. KKTC'nin nüfusu, potansiyeli ve ülkeye gelen turist sayısına bakıldığında, bu rakam önemli. Maraş, hak ettiği gibi, bir cazibe merkezi haline gelmiştir." dedi.

Maraş bölgesinin açılmasının, KKTC'nin merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın da bir özlemi olduğunu kaydeden Tatar, kısa bir süre önce izlediği bir görüntüde Denktaş'ın "23 yıldır Maraş kapalı, daha fazla kapalı kalmamalı." dediğini aktardı.

Tatar, "Maraş'ın kademeli olarak açılım sürecini başlatmak bize nasip oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bana verdiği destekle, o zamanın Başbakanı olarak buranın açılmasını bir başarı olarak nitelendirmek istiyorum. Maraş açılımı, KKTC'nin turizmine, ekonomisine ve Gazimağusa'nın gelişmesine önemli katkı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

"MARAŞ AÇILIMI, KIBRIS TÜRK HALKININ GEÇ KALMIŞ BİR ADIMIDIR"

Başkan Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda, Kıbrıs Türk halkı üzerindeki zulüm niteliğindeki ambargoların kaldırılması ve KKTC'nin tanınması çağrısında bulunmasının, yeni siyasetin (Kıbrıs'ta iki devletli çözüm) güçlendiğini gösterdiğini söyleyen Tatar, artık Kıbrıs'ta federal temelde bir ortaklığın olamayacağını belirtti.

Maraş açılımı ile Kıbrıs'ta eski dönemin kapandığını, yeni dönemin başladığını dile getiren Tatar, bu yeni dönemde Maraş açılımı ile iki devletli çözüm siyasetinin uyum içinde olduğunu aktardı.