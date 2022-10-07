SON DAKİKA: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Sınr ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB: "18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" | Video