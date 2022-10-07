Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:24 Son Güncelleme: 7.10.2022 10:32

SON DAKİKA: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri: Sınr ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar aralıksız devam ediyor. Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadelerine yer verildi.

MSB: "18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" | Video

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SON DAKİKA: MSB duyurdu! Fırat Kalkanı bölgesinde 18 terörist etkisiz hale getirildi
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