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Giriş Tarihi: 7.10.2022 12:35

Saadet Partili o isimden Kılıçdaroğlu’na övgü dolu sözler: “Hidayet Allah’tan”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Saadet Partili o isimden Kılıçdaroğlu’na övgü dolu sözler: “Hidayet Allah’tan”

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birlikte göründüğü bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşan Saadet Partisi Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı Özcan Albayrak, Kılıçdaroğlu için övgü dolu sözler paylaştı. Albayrak övgü dolu yorumunda “Hidayet Allah’tan. Biz kimsenin imanını ölçemeyiz, kimin hidayete ereceğini de bilemeyiz. Allah bizleri hidayeti kararlardan eylemesin!” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun birlikte göründüğü bir fotoğraf karesini sosyal medyadan paylaşan Saadet Partisi Ataşehir İlçe Başkan Yardımcısı Özcan Albayrak, Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan bir övgüde bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÖVGÜ: HİDAYET ALLAH'TAN

Saadet Partili Özcan Albayrak resmi Twitter hesabından yaptığı övgüde Kılıçdaroğlu için "Hidayet Allah'tan. Biz kimsenin imanını ölçemeyiz, kimin hidayete ereceğini de bilemeyiz. Allah bizleri hidayeti kararlardan eylemesin!" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ YILDIRIM KAYA DA ÖVMÜŞTÜ: UMREYE GİTTİ, SEYİT

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da daha önce partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgülü ifadeler kullanmıştı. Kaya, Kılıçdaroğlu'nun seyit olduğunu (peygamber soyundan gelen kimse) ve umreye gittiğini ifade etmişti. Bu bilgileri ise Kılıçdaroğlu'nun kendisine anlattığını dile getirmişti.

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Saadet Partili o isimden Kılıçdaroğlu’na övgü dolu sözler: “Hidayet Allah’tan”
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