Saadet Partili o isimden Kılıçdaroğlu’na övgü dolu sözler: “Hidayet Allah’tan”

CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ YILDIRIM KAYA DA ÖVMÜŞTÜ: UMREYE GİTTİ, SEYİT

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya da daha önce partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na övgülü ifadeler kullanmıştı. Kaya, Kılıçdaroğlu'nun seyit olduğunu (peygamber soyundan gelen kimse) ve umreye gittiğini ifade etmişti. Bu bilgileri ise Kılıçdaroğlu'nun kendisine anlattığını dile getirmişti.