Son dakika: İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 9 gözaltı

Son dakika haberleri: İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 9 terörist, 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.