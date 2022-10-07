Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 9 gözaltı
Giriş Tarihi: 7.10.2022 11:27 Son Güncelleme: 7.10.2022 11:32

Son dakika: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

İHA
Son dakika: İstanbul’da terör örgütü PKK’ya operasyon: 9 gözaltı

Son dakika haberleri: İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, örgütün gençlik yapılanması DGH ile Suriye uzantısı PYD/YPG üyesi oldukları belirlendi.

Son dakika haberleri: İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 9 terörist, 8 ilçede düzenlenen eş zamanlı baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli dijital materyaller, yasaklı yayınlar ve örgütsel içerikli dokümanlar ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.

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Son dakika: İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 9 gözaltı
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