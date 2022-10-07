Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'da kritik temaslar
Giriş Tarihi: 7.10.2022 10:49

TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'da kritik temaslar

AA
TBMM Başkanı Şentop’tan Endonezya’da kritik temaslar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Başkanı Duerte Pacheco ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, görüşmede, doğrudan halkın temsilcisi olan Parlamentoların birinci görevinin, halkların yarınlara barış, huzur ve refah içinde ulaşmasına yardımcı olmak olduğunu vurgularken devam eden Ukrayna-Rusya Savaşı'na ve savaşın etkilerine dikkati çekti. Şentop, "Türkiye, başından beri liderleri bir araya getirmek için gayret ediyor. Benim kanaatim, kamuoyuna yaptıkları açıklamalardan farklı olarak bazı ülkelerin savaşın bitmesini pek istemedikleri yönünde." dedi.

PAB Başkanı Pacheco da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorunun çözümü için gösterdiği yoğun çabanın önemine işaretle teşekkür etti.

Meclis Başkanı Şentop da olumlu sözlerinden dolayı Pacheco'ya mukabil teşekkürlerini iletti.

ARKADAŞINA GÖNDER
TBMM Başkanı Şentop'tan Endonezya'da kritik temaslar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA