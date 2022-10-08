26 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde 26 PKK/ YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok" başlığıyla yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi. Bakanlığın bir başka açıklamasında da Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiği kaydedildi.