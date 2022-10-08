3 bin yeni anaokulu projesi

EmineErdoğan himayesinde 3 bin yeni anaokulu yapmak üzere yeni bir proje başlatıldığı açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "2022'de en büyük öncelikleğimiz okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını OECD ülkeleri ortalamalarına çıkartmak. Bu kapsamda 3 bin yeni anaokulunu yapmak üzere Emine Erdoğan hanımefendi himayesinde yeni bir proje başlattık. Türkiye'deki 5 yaşındaki okullaşma oranlarını 10 ay gibi kısa sürede yüzde 78'den yüzde 94'e çıkardık" dedi. Öte yandan Emine Erdoğan Twitter'dan mevlid kandilini tebrik etti.