8 ilçe daha yabancı oturumuna kapatıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünde düzenlenen İstanbul Göç Değerlendirme Toplantısı'nda yeni kararlar alındığını açıkladı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın da katıldığı toplantı sonrasında açıklama yapan Bakan Soylu, Türkiye'ye gelen ve geçici koruma belgesi altında bulunan toplam Suriyeli göçmen sayısının 3 milyon 646 bin 278 olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Esenyurt ve Fatih tüm yabancı oturumuna kapalıydı. Bu toplantıda alınan karar gereği göçle mücadele kapsamında bu iki ilçeye dahil olarak; Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu ilçeleri geçici korumaya zaten kapalıydı.Tüm ikamet izinlerine kapandı. Yani artık bu ilçelerde yeni bir yabancı kaydı yapılmayacak. İstisnası ne? Öğrenciyse, o ilçedeyse üniversitesi, orayı kazanmışsa olabilir veya yatırımcı olarak ev almışsa bu olabilir. Onun dışında bir de hastalık meselesi var. Yani aile bütünlüğü açısından sağlık meselesi. Onun dışında Küçükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Sultangazi, Esenler ve Zeytinburnu yabancı oturumuna kapatılmıştır. Burada iki ilçemiz de önceden vardı, Esenyurt ve Fatih. Böylece Esenyurt ve Fatih'le beraber 10 ilçe bundan sonra gelebilecek yabancı oturumuna, ikamete kapalıdır" dedi.