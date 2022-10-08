İtirafçı: Sahte hesaplardan kandırıp, dağa gönderiyoruz

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman gönderen ve sahte sosyal medya hesaplarıyla genç yaştaki çocukları örgüte kazandırmaya çalışan 8'i tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 15 yıla kadar hapisleri istenen şüphelilerden 3'ü itirafçı oldu. Nisan ayındaki operasyonlarda gözaltına alınan itirafçılar, sahte hesaplardan yaptıkları paylaşımlarla örgütün şiddet eylemlerini meşrulaştırmayı hedeflediklerini ve örgütün dağ kadrosuna terörist devşirdiklerini itiraf etti.