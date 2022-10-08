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Giriş Tarihi: 8.10.2022

İtirafçı: Sahte hesaplardan kandırıp, dağa gönderiyoruz

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İtirafçı: Sahte hesaplardan kandırıp, dağa gönderiyoruz
İstanbul'da terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman gönderen ve sahte sosyal medya hesaplarıyla genç yaştaki çocukları örgüte kazandırmaya çalışan 8'i tutuklu 15 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 15 yıla kadar hapisleri istenen şüphelilerden 3'ü itirafçı oldu. Nisan ayındaki operasyonlarda gözaltına alınan itirafçılar, sahte hesaplardan yaptıkları paylaşımlarla örgütün şiddet eylemlerini meşrulaştırmayı hedeflediklerini ve örgütün dağ kadrosuna terörist devşirdiklerini itiraf etti.
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İtirafçı: Sahte hesaplardan kandırıp, dağa gönderiyoruz
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