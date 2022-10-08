TBMM Başkanı Şentop: İki ülke temsilcileri Türkiye’ye teşekkür ettiler

Yenikapı Etkinlik Alanında 6-9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Adıyaman Tanıtım Günleri açılış töreni bugün gerçekleştirildi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın katıldı.

Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "19.yy'dan itibaren nüfusun yoğunlaştığı ve yeni ticari ilişkilerin kümelendiği şehirler, ülkelerin büyüme süreçlerinden çok daha hızlı bir ivmeye sahip olmuştur. İstanbul'u bu tarz şehirlerin en başında sayabiliriz. Ülkemizin nüfusunun bugün yaklaşık %19'u İstanbul'da ikamet etmekte. İstanbul, dünyadaki 216 ülkenin 145'inden daha fazla nüfusa sahip bir şehir. Artık şehirler dünya ekonomisine yön veriyor hatta birçok ülkeyi geride bırakıyor. İstanbul, dünya ekonomisine yön veren ilk 100 şehir arasındaki yerini her zaman muhafaza ediyor. 19. asırdan 20.asrın yarısına kadar geçen sürede, gelişmiş ülkelerin şehirleşmesine sahne olan modern dünya, şehirlerin kendine özgü şehir sosyolojilerinin ortaya çıkmasına sebep olmuştur" dedi.

"BU TARZ ORGANİZASYONLARI ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Mustafa Şentop "İstanbul kozmopolit bir şehir olsa da bazı ilçelerinde, Anadolu'dan gelen birçok vatandaşımız hemşericilik, çeşitli sebeplerle, kendi insanlarıyla köylerinden gelen insanlarla yakınlık sebebiyle kümeleşmeler meydana gelmiş, benzer lokasyonları tercih etmişlerdir. Hatta birçok ilçe barındırdığı aynı yöre insanının adıyla isimlendirilmiştir, Vaniköy, Tokatköy gibi. İstanbul bu yönüyle tam bir Türkiye panoraması çizmektedir. Ülkemizdeki her şehrin hatırı sayılır bir nüfuzu var, Adıyaman da bu şehirlerimizden biri. Adıyaman Tanıtım Günleri, inşallah canlanan sosyolojik şehir kültürüyle birlikte Adıyaman'ın folklorik yapısı, gastronomi ve turizm alanında büyük ekonomik canlılığa sebebiyet verecektir. Bu sebeple bu tarz organizasyonları çok önemsiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN GÜVENİLİRLİĞİ ÖN PLANA ÇIKTI"

Katıldığı G-20 meclis başkanları toplantısından bahseden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devlet, millet ve insanlık olarak bulunduğumuz günlerde büyük sıkıntılarla karşılaşıyoruz. G-20 toplantısında Endonezya'da dünyada yaşanan sorunlar, bu sorunlara sebebiyet veren ülkelerin temsilcilerinin de içinde bulunduğu bir ortamda tartışıldı, kendileri arasında da sert tartışmalar yaşandı. Türkiye'nin bu noktada ve süreçlerde yapmış olduğu başarılı teşebbüsler ve güvenilirliği ön plana çıktı. Bugün savaşmakta olan yakınımızdaki iki ülkenin temsilcileri, Türkiye'ye teşekkür ettiler. Gerek savaşın sona erdirilmesi yönünde cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösterilen gayretler, gerekse bunun somut sonuçları; esir mübadelesi yönündeki adımlar, tahıl koridorunun açılması, özellikle tahıl koridoru konusunda birçok ülke Türkiye'ye ayrıca teşekkür etti" dedi.

Şentop konuşmasını, "İstanbul'da yaşayan Adıyamanlı olan veya olmayan, vakit bulabilen vatandaşlarımızı, Yenikapı etkinlik alanında kurulan, Adıyaman'a ait stantları gezmeye davet ediyorum. Tanıtım günlerinin Adıyaman ve Adıyamanlılara hayırlı olmasını diliyorum" diyerek noktaladı.

İki gündür devam eden organizasyonda Adıyaman'ın yöresel lezzetleri, kültürel ögeleri ve Adıyaman'a dair STK'lar stantlarda tanıtıldı. Etkinlik 9 Ekim'e kadar sürücek.