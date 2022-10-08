Giriş Tarihi: 8.10.2022 13:26 Son Güncelleme: 8.10.2022 13:28

Torba kanunda astsubayları ilgilendiren önemli karar BURCU ŞEN

Görev başında ve emekli olan astsubay ve aileleriyle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi görev tazminatı hakkının verilmesini bekliyor. Hükümet bu zamana kadar astsubayların meslekteki derece ile ek göstergelerine yönelik pek çok kanuni düzenlemeyi hayata geçirdi. Bedelli askerliği de içeren Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ek göstergelere yönelik düzenlemelerin yer aldığı torba kanunda astsubayları ilgilendiren hükümler yer aldı.

TBMM'de kabul edilen kanun kapsamında, astsubayların uzun süredir beklediği mesleğe başlamadaki derece ve kademelerde değişiklik gerçekleştirildi. Yapılan iyileştirmeler ile astsubaylar ve aileleri açısından büyük bir kazanım yaşandı.

KARAR BEKLİYORLAR Hükümetten tazminat konusunda da bir adım beklediklerini aktaran Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen, bekledikleri müjdenin 17 Ekim'in Astsubaylar Günü ve TEMAD'ın 38. Kuruluş Yıldönümü'nde almayı umduklarını söyledi.