Anayasa değişikliğine destek vereceğiz

Parti genel merkezinde "Siyaset ve Liderlik Okulu"nda ilk dersi veren Bahçeli, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.Başörtü konusuna ilişkin Bahçeli, "Türkiye'nin, sosyal ve ekonomik meselelerin ve dış politikanın çok yoğunluk kazandığı bir dönemde daha önce 'başörtüsü' konusunu çözmüş olan TBMM'de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması ve bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından çok üzücü olmuştur. O hak kullanılmaktadır. Bunun geriye dönüşü söz konusu olamaz ve bu tür tercihte bulunan her insanımıza da millet olarak saygı duymak mecburiyetindeyiz" yorumunu yaptı.Bahçeli, bu tartışmayı tamamen sonlandırmak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin istikrar ve kalıcı yönetim şeklini sağlamlaştırmak açısından ülkede yeni bir anayasaya ihtiyaç bulunduğu kanaatinde olduklarına işaret ederek şunları kaydetti:Bu çalışmalar Cumhur İttifakı'nı oluşturan partiler arasında eskiden beri görüşülmektedir. Önümüzdeki dönem itibarıyla da bu inşallah gerçekleştirilecektir ama bu arada hemen Türkiye'nin gündemine gelmiş olan bir konu olarak Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM'de anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elinden gelen gayreti gösterecek. Bu gayretin çerçevesinde de, Meclis'te oluşan bütün siyasi partilerin de bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza da ve onun yönetimine de saygı duyarak, destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu burada belirtirimBAHÇELİ, "Seçimin öne alınmasıyla ilgili bir çalışma var mı?" sorusuna, "Başta Cumhur İttifakı'nı oluşturan ve ülke yönetiminde de etkin bir konumda olan AK Parti ve diğer siyasi partilerle beraber bir istişare yapılarak seçimlerin ne zaman yapılması gerektiği dikkate alındığı takdirde, sunulacak olan bir metin TBMM'de görüşülür ve bir karara bağlanır" yanıtını verdi.Bahçeli, şu an için Türkiye'nin sorunları ve dış politikanın çok yoğunlaştığı bir ortamda "seçimlerin erkene alınması" tartışmasının siyaseten malzeme yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6'lı masalı bir siyasi grubun, erken seçim tartışmasını Türkiye'ye sunmuş olmaları çok yanlış bir davranıştır. Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran 2023 tarihinde yapılacaktır.Seçimlere hadi diyelim ki yarın gireceğiz, cumhurbaşkanı ve Meclis seçimi var ama (6'lı masanın) cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok.