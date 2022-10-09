Barış Pınarı Harekatı’nın üzerinden 3 yıl geçti

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı 9 Ekim 2019'da başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı üzerinden 3 yıl geçti, uygulanan istihdam ve kalkınma projeleriyle geri dönüşler hız kazandı, Türkiye'den gelenlerle bölge nüfusu 250 bine ulaştı. Harekât kapsamında yaklaşık 600 yerleşim yeri terörden arındırıldı, bölgedeki nüfus 250 bini buldu. Bölgede 20 sağlık merkezi hizmet veriyor, 485 okulda bu yıl en az 49 bin öğrenci ders başı yaptı.