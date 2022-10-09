Güvenceyi verelim sonra çıkarıp atarlar

Yazar Ataol Berhamoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Başörtüsü sorununu yasa değişikliği ile çözelim" önerisine açıklık getirip, adeta CHP yönetiminin gerçek niyetini faş etti. Öneriye ilişkin düşüncesini Twitter'daki sosyal paylaşım hesabından paylaşan Berhamoğlu, "Kadınların giyimi konusunda CHP'nin yasa önerisini önemli bir siyasal atak olarak görüyorum. CHP'yi ve Kılıçdaroğlu'nu yıpratmayalım. Kadınlarımız bu sorunu aşmıştır. AKP'den kurtulduğumuzda birçok kadınımız ve genç kızımız türbanı kendiliğinden çıkarıp atacaktır" iddiasında bulundu. Ataol Berhamoğlu'nun açıklamaları siyasiler, gazeteciler ve vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.