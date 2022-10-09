İçişleri duyurdu! Amanoslar’da ele geçirilen patlayıcı ve mühimmat imha edildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı; jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Payas ilçesi Amanoslar bölgesi kırsalında nokta istihbaratına dayalı olarak 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Erkan Çörtük Operasyonu' düzenledi.