İstanbul Havalimanı’nda 47 milyon 572 bin yolcuya hizmet verildi

Eylül ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63'e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği yüzde 14,3 artışla 188 bin 302'ye çıktı. 2019 yılı Eylül ayı uçak trafiğinin yüzde 97'sine ulaşıldı. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı.

Havalimanlarında toplam yolcu trafiğinde bu yılın Eylül ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93'ü gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 222 bin, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 128 bin olarak gerçekleşti. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 19 milyon 403 bini aştı.

Toplam havalimanları yük trafiği 360 bin tona yaklaştı. Dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı'nda uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 5, dış hatlarda 30 bin 86 olmak üzere toplamda 40 bin 91'e ulaştı. İstanbul Havalimanında iç hatlarda 1 milyon 529 bin, dış hatlarda 4 milyon 899 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 428 bin yolcu ağırlandı.