İsveç'in NATO iki yüzlülüğü! Stockholm'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları polis eşliğinde gösteri yaptı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmak istemesine Türkiye olumsuz karşılık vermesiyle başlayan görüşmeler sonucunca üç ülke arasında üçlü muhtıra imzalanmış ve iki İskandinav ülkesi de terör örgütlerine destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

Ancak İsveç sokaklarındaki YPG/ Pkk yandaşlarının gösterilerine bir yenisi daha eklendi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını istedi.

POLİS EŞLİĞİNDE SKANDAL GÖSTERİ!

YPG/PKK'yı simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.



