Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde derin çatlak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 9-14 Ekim tarihleri arasında ABD'de olacak. ABD Başkanı Joe Biden ya da Beyaz Saray'dan yetkililerle görüşmesi olmayacak Kılıçdaroğlu, Washington ve Boston'da temaslarda bulunacak. Kılıçdaroğlu'nun bugün başlayacak programından sonradan bilgisi olan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın, bu duruma sinirlendiği belirtildi. 18 bin dolar maaş alan Özcan'ın, CHP liderine "Ziyaretleriniz esnasında ABD'de olmayacağım, Almanya'ya gidiyorum" dediği belirtildi. Özcan, CHP liderinin ABD'de ikamet eden başdanışmanı olan ve FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı ile 1159 kez telefonla görüşen Rasim Bölücek'e yakınlığıyla biliniyor. Bölücek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından da Metropol A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmişti. Kılıçdaroğlu'nun ABD'deki bazı ziyaretlerini planlayan kişinin ise İBB Başkan Vekili Selçuk Sarıyar olduğu ortaya çıktı.