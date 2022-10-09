SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon önünde toplanan kalabalığa hitap ederken asgari ücret 2023 ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"TÜGVA'nın şu anda 300 bin üyesi var. TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı olarak tüm fedakarlıkları yapıyoruz. Bizim tek derdimiz 'Asım'ın Nesli' olarak gördüğümüz bu gençliği o uç noktalara bu ruhla yetiştirmek.