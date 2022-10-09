SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2023 mesajı: En uygun rakama çıkaracağız

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, İstanbul Ataköy'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması öncesinde salon önünde toplanan kalabalığa hitap ederken asgari ücret 2023 ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"TÜGVA'nın şu anda 300 bin üyesi var. TÜGVA'nın konumu çok çok önemli. Sizler bu neslin temsilcileri olarak karşımızdasınız. Sizlere elimizden ne gelirse Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı olarak tüm fedakarlıkları yapıyoruz. Bizim tek derdimiz 'Asım'ın Nesli' olarak gördüğümüz bu gençliği o uç noktalara bu ruhla yetiştirmek.
ASGARİ ÜCRET MESAJI
Rusya ile Ukrayna savaşı arasında arabulucu rolü oynayan ülke Türkiye. Bu süreçte yıpranmadık. Biz kış için tüm hazırlıklarımız yaptık. Avrupa kara kara düşünüyor. Derdimiz şu anda doğal gazı vatandaşımıza daha uygun nasıl ulaştırırız. Bunun gayreti içerisindeyiz. AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Derdimiz şu an itibarıyla aralık ayında yapılacak olan yeni değerlendirmelerle asgari ücret 2023'ü en uygun rakama çıkarmak"