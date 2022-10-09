Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 9.10.2022 10:42

SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda "Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadelerine yer verildi.

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SON DAKİKA: Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
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