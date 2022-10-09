SON DAKİKA HABERİ | Kemal Kılıçdaroğlu’nun sır gibi saklanan ABD programının detayları ortaya çıktı

Son dakika haberi... CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti için bugün Boston kentine gitti. Kılıçdaroğlu'na ABD ziyaretinde, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile CHP Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo da eşlik ediyor.

iŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN ABD PROGRAMI

18:40'ta Boston'a varan olan Kılıçdaroğlu, 20:30'da konaklamak üzere Kendall Otel'e geçecek. Sabah programına MIT Üniversitesi ziyareti ile başlayacak Kılıçdaroğlu ardından Media laboratuvarını ziyaret edecek. Daha sonra Bob Lager ile toplantı yapacak. Programına Türk ögrencilerle söyleşi ile devam edecek olan CHP lideri sonrasında Bilge Yıldız ile görüşecek. Ardından MIT Nano Turu yaparak Dr. Mehmet Toner ile görüşecek.