Bakan Adil Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ile seyahat etti

'PENDİK'LE MARMARAY ARASINDAKİ HATTIN BİR AN ÖNCE BİTİRİLMESİ GEREKİYOR'

Sabiha Gökçen metro hattının Marmaray'la olan Pendik bağlantısının tamamlanmasının yolcular için çok önemli olduğuna işaret eden Bakan Karaismailoğlu, böylelikle çok daha konforlu bir ulaşım sunulacağını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pendik'le Marmaray arasındaki 4 kilometrelik hattın, daha önce başlanmış olan hattın, bir an önce bitirilmesi gerekiyor. O da İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda. Onlar da üstlerine vazife olan bu işi maalesef çok geciktirdiler. Bir an önce bitirip İstanbulluların hayatına kazandırılması gerekiyor. Çünkü bu Marmaray bağlantısı Pendik'ten sağlanmadığı zaman vatandaşlarımız Ayrılıkçeşme'ye, Kadıköy'e kadar gidip Marmaray bağlantısını oradan sağlamak zorunda kalıyorlar."

'HERKES KENDİ EMEĞİNİ ANLATMALI'

Biten ve devam eden çalışmalarda çok kişinin emeği olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, herkesin sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Karaismailoğlu, "O yüzden başkalarının emekleri üzerinden değil de kendi yaptıkları emeklerini anlatmalarını bekliyoruz." dedi.