Bakan Koca duyurdu: Yedek randevulara izin verildi

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doktorlarımızın, randevuya gelmeyen hastaları bekleyerek zaman harcamamaları için hastanelerimizin yedek randevu açmasına izin verilmiştir. Açılan yedek randevuların, randevusuna gelmeyen hasta oranının altında olması şartı vardır. Hastaneler, saat başı en çok 1 yedek randevu açabilir. Yedek randevular MHRS üzerinden alınmaktadır. Uygulama geçici ve hekimlerin isteğine bağlıdır." ifadelerini kullandı.