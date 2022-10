Bakan Soylu: 81 ilimiz için il Risk Azaltma Planları hazırladık

"KISA ZAMANDA ÖNEMLİ BİR MESAFE KAT ETTİK"



Bakan Soylu, Türkiye'deki afet yönetiminin, 'afet öncesi hazırlık', 'afet anı müdahale' ve 'afet sonrası iyileştirme' olmak üzere 3 başlıkta yeniden kurgulandığını söyleyerek, "Bu her 3 başlık için stratejik planlar oluşturuldu. AFAD Başkanlığı; afet yönetiminin çatı kuruluşu olarak belirlendi. Bir yandan Türkiye'nin afet politikasının uygulayıcısı oldu, kendi içinde fiziki bir afet yönetim kapasitesi oluşturdu; bir yandan da sivil toplum kuruluşları da dahil olmak üzere, afetle ilgili tüm kurumların koordinasyonunu sağlayarak, bütünleşik bir afet yönetim modeli ortaya koydu. AFAD henüz çok genç bir kurum; ama kısa zamanda önemli bir mesafe kat ettiğimize inanıyoruz. Özellikle ciddi bir 'afet anı müdahale' kapasitesi oluşturduk. 'TAMP' olarak bilinen, 'Türkiye Afet Müdahale Planı' adını verdimiz bir stratejik planımız var ve son 3 yıldır karşılaştığımız her afette, bunu başarıyla uyguladık. Bu sayede, sahada hiçbir karmaşa veya koordinasyon eksikliği yaşamadık. Planda; afetlerin niteliğine göre oluşturulmuş 28 hizmet grubu var. Her kurum ve kuruluşun hangi tür afette ne yapacağı, sorumluluk alanları, kiminle çalışacağı, bu planda detaylarıyla belirlenmiştir" dedi.