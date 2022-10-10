Bakan Soylu: 81 ilimiz için il Risk Azaltma Planları hazırladık





"81 İLİMİZ İÇİN İL RİSK AZALTMA PLANLARI (İRAP) HAZIRLANDI"



Bakan Soylu, illere özel risk analizleri yapıldığını da belirterek, "81 ilimiz için il risk azaltma planları (İRAP) hazırladık. Üniversiteler ve ilgili kurumlarla gerçekleştirdiğimiz çok ciddi bir çalışmadır. İRAP'larda 26 afet türü ile ilgili, 12 bin 580 eylem belirlenmiştir. 162 çalıştay gerçekleştirilmiş, 99 üniversiteden 289 akademisyen katılım sağlamıştır. Bu il planlarını yine akademik bir çalışmayla bir araya getirerek, Türkiye il risk azaltma planımızı oluşturduk ki bu da afet öncesi aşamasının temel planını oluşturmaktadır. Afet öncesi ile ilgili olarak 2021 yılını afet eğitim yılı, 2022 yılını da afet tatbikat yılı ilan etmiştik. 2021 yılında 56 milyon kişiye afet farkındalık eğitimlerimizi ulaştırdık. Ancak bunu 2022 yılında da devam ettirdik. Bu yılki hedefimiz 30 milyon kişiye ulaşmaktı; şu ana kadar 23,6 milyon kişiye ulaştık. 2022 yılını tatbikat yılı ilan ederek, 2021 yılında eğitim verdiğimiz insanlara bir de tatbikat yaptırmayı hedefledik. 2022 yılı için 54 bin tatbikat planlamıştık. Şu ana kadar hastane tahliye, AVM yangın ve tahliye, 52 bin 164 okul ve üniversite tahliye tatbikatı gibi daha pek çok farklı branşta toplam 59 bin 430 tatbikat gerçekleştirdik. Bu sayıyı daha da arttırmaya devam ediyoruz" dedi.



"SON 3 YILDA ARKA ARKAYA CİDDİ AFETLERLE KARŞILAŞTIK"



Soylu, afet anı ile ilgili sürekli yenilikler ürettiklerini bildirerek, "Özellikle AFAD mobil adli telefon uygulamamız, vatandaşlarımız tarafından da çok olumlu karşılandı. Bu uygulamayla, enkaz altında kalan bir kişinin tek tuşla yer ve konum bildirmesi, acil çağrı atması mümkün oluyor. Aynı zamanda, diğer vatandaşlarımızı da afet toplanma alanlarına yönlendiriyor. Bunun gibi daha farklı uygulamalarımız ve kendi kurumsal altyapımızda ciddi bir afet bilişim atağımız söz konusudur. Son 3 yılda yaşadığımız tüm afetlerde başarı sağladık. En büyük korkumuz afet alanında karmaya ve koordinasyonsuzluktu, bunu da yaşamadık. Dolayısıyla önemli bir virajı atlattık. Ve inanıyorum ki tüm bu kapasitesiyle dünyada son 4 yıldır en çok insani yardım yapan ülke olmasıyla, dünyaya verdiği ilhamla Türkiye artık afet yönetiminde de küresel bir oyuncudur" ifadelerini kullandı.