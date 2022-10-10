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Giriş Tarihi: 10.10.2022 20:33 Son Güncelleme: 10.10.2022 20:34

CHP’li Bodrum Belediyesi’nde flaş gelişme! Başkan Yardımcısı açığa alındı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
CHP’li Bodrum Belediyesi’nde flaş gelişme! Başkan Yardımcısı açığa alındı

CHP’li Bodrum Belediyesi’ne geçtiğimiz aylarda imar usulsüzlükleri üzerine görev yeri değiştirilen Başkan Yardımcısı Turgay Kaya, bu kez İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden el çektirildi.

Bodrum'da geçtiğimiz Mart ayında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, savcılığın talebi üzerine Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde evrak incelemesi yaptı. 40 kişilik polis ekibi imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü kapatarak tüm kayıtları teker teker inceledi. Yaklaşık 8 saat süren incelemenin ardından ekipler 30'a yakın klasörü çuvallara koyup götürdü.

Olaydan sonra İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın görev değiştirilmişti. Bodrum Belediyesi'nde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendiren müfettişler inceleme yaptı. Alınan bilgilere Başkan Yardımcısı Kaya'nın, devam eden soruşturmaların selameti için İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden açığa alındı.

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CHP’li Bodrum Belediyesi’nde flaş gelişme! Başkan Yardımcısı açığa alındı
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