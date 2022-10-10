CHP’li Bodrum Belediyesi’nde flaş gelişme! Başkan Yardımcısı açığa alındı

Bodrum'da geçtiğimiz Mart ayında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü Bodrum Grup Amirliği ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, CHP'li Bodrum Belediyesi'nde eski bir belediye çalışanını imar usulsüzlükleri ile ilgili ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, savcılığın talebi üzerine Bodrum Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde evrak incelemesi yaptı. 40 kişilik polis ekibi imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nü kapatarak tüm kayıtları teker teker inceledi. Yaklaşık 8 saat süren incelemenin ardından ekipler 30'a yakın klasörü çuvallara koyup götürdü.

Olaydan sonra İmardan sorumlu Başkan Yardımcısı Turgay Kaya'nın görev değiştirilmişti. Bodrum Belediyesi'nde, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendiren müfettişler inceleme yaptı. Alınan bilgilere Başkan Yardımcısı Kaya'nın, devam eden soruşturmaların selameti için İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden açığa alındı.