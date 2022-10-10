Denizli’de terör operasyonu: 1 tutuklama, 1 gözaltı

Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.