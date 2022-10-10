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Giriş Tarihi: 10.10.2022 16:47

Denizli'de terör operasyonu: 1 tutuklama, 1 gözaltı

İHA
Denizli’de terör operasyonu: 1 tutuklama, 1 gözaltı

Denizli'de terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

Denizli'de yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İfadesi sonrası adli makamlara sevk edilen üye tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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Denizli'de terör operasyonu: 1 tutuklama, 1 gözaltı
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